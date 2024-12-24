Марат Зиатдинов исполнит мечты двух юных казанцев в рамках «Елки желаний»

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по закупкам

Председатель Государственного комитета Татарстана по закупкам Марат Зиатдинов присоединился к ежегодной новогодней акции «Елка желаний». Он поможет воплотиться в жизнь местам двух юных жителей Казани, сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства.

Зиатдинов взял открытку с елки в ходе XIX съезда ассоциации «Совет муниципальных образований РТ». Теперь он исполнит мечты 8-летнего Радэля и 6-летнего Данила: Радэль мечтает об умной колонке, а Данил — о велосипеде.

«Каждый год с большой радостью участвую в „Елке желаний“. Это действительно добрый проект, когда дети могут ощутить новогоднее волшебство. Радость на лицах детей — это самое ценное, что мы можем получить в ответ на наши добрые дела», — подчеркнул глава госкомитета.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года по всей стране. Ежегодно желания детей в возрасте от трех до 17 лет исполняют представители государственных учреждений, коммерческих организаций, частные лица. В этом году акция проходит с 15 ноября по 28 февраля.