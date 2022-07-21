Мантуров предупредил производителей о частичной отмене параллельного импорта

Производителям в России нужно приготовиться к тому, что в скором времени может быть отменен ввоз некоторых товаров из-за рубежа без согласия правообладателя, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня у нас работает параллельный импорт. Мы это сделали осознанно для того, чтобы сбалансировать рынок. Но это временное решение», — сказал руководитель ведомства во время рабочего визита в Удмуртию в составе делегации во главе с Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Мантуров пояснил, что такой механизм импорта для ряда товаров отменят, когда в России будет достаточное количество собственной продукции.

28 июня Президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий ввоз товаров без уведомления правообладателей до конца 2022 года.

Ранее, в мае, Минпромторг РФ утвердил список из 56 категорий продукции для параллельного импорта, в который вошли автомобили, бытовая техника, гаджеты, одежда и другие товары. Перечень с тех пор неоднократно пополнялся.