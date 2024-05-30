Мандат Ямпольской в Госдуме официально передан главе Мамадышского района РТ

Анатолий Иванов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Генеральный совет партии «Единая Россия» передал мандат Елены Ямпольской в Государственной Думе ФС РФ главе Мамадышского района Татарстана Анатолию Иванову. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба партии.

«Генсовет <...> принял решение о передаче вакантного мандата депутата Госдумы главе Мамадышского муниципального района Республики Татарстан Анатолию Иванову», — сказано в сообщении.

Мандат в нижней палате Федерального Собрания стал вакантным после назначения председателя Комитета ГД по культуре советником Президента РФ Владимира Путина вместо Владимира Толстого (праправнука классика русской литературы Льва Толстого).

Первым о том, что мандат Елены Ямпольской перейдет именно Анатолию Иванову, сообщил руководитель Центрального исполнительного комитета «Единой России» (и депутат Госдумы) Александр Сидякин.

Сам глава Мамадышского района согласился занять кресло депутата Государственной Думы, если ему поступит соответствующее предложение.

Анатолий Иванов возглавлял Мамадышский район РТ с 2010 года, до этого, в 2006–2010 годах, он был руководителем исполкома этого муниципалитета.