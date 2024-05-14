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Политика 14 мая 2024 14:08

Депутат Сидякин: Мандат в Госдуме перейдет главе Мамадышского района РТ Иванову

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Депутат Сидякин: Мандат в Госдуме перейдет главе Мамадышского района РТ Иванову
Анатолий Иванов
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Депутатский мандат Елены Ямпольской в Госдуме перейдет следующему в списке кандидатов от «Единой России», главе Мамадышского района Анатолию Иванову, если он не откажется. Об этом заявил парламентарий Госдумы, руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин, чьи слова приводит РИА Новости.

«Следующему по списку (будет передан мандат). Если он не откажется от мандата, то да (Иванову). Если откажется, то следующему и так далее», — прокомментировал спикер.

Напомним, что до этого глава государства Владимир Путин назначил Ямпольскую своим советником. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, она займется вопросами культуры и привлечения к теме молодежной политики. По данным информагентства, вопрос о досрочном сложении полномочий Ямпольской в Госдуме может быть рассмотрен уже на следующей неделе.

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