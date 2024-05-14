Елена Ямпольская назначена советником Президента РФ

Президент РФ Владимир Путин назначил Елену Ямпольскую, ранее занимавшую пост председателя Комитета Государственной Думы по культуре, своим советником. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Елена Ямпольская стала депутатом Государственной Думы в 2016 году, в 2018-м она возглавила Комитет по культуре. С 2011 по 2019 год была главным редактором газеты «Культура».

С 2012 года бывший советником главы государства по вопросам культуры Владимир Толстой (праправнук классика русской литературы Льва Толстого) лишился своего поста.

Потеряла должность советника Президента и Александра Левицкая, занимавшая ее с 2013 года.

Руслан Эдельгериев, с 2018 года бывший советником главы государства и его специальным представителем по вопросам климата, теперь стал помощником Президента.

Сохранили должности два других советника российского лидера: председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев и Антон Кобяков. Они занимают эти посты с 2019 и 2014 годов соответственно.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что бывший секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и губернатор Тульской области Алексей Дюмин стали помощниками Президента.