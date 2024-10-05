«Мамы, вперед!»: прошел заключительный этап проекта «Мамы в медиа»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня на базе методологического центра АНО «Диалог Регионы» в Республике Татарстан завершился очный этап федерального образовательного проекта «Мамы в медиа». Перед подведением итогов проекта участницы приняли участие в мастер-классах по созданию видео и прослушали лекции от специалистов.

Татарстан стал пилотным регионом по реализации проекта. Для участия в нем было подано более 450 заявок, в том числе от жительниц других регионов и даже союзной России Беларуси. Сто восемьдесят участниц успешно прошли отбор и уже завершили дистанционный этап обучения. Пятьдесят мам из разных районов республики решили продолжить обучение и прошли очный модуль программы, которая проходила каждую субботу в период с 21 сентября по 5 октября.

Образовательный проект «Мамы в медиа» реализуется АНО «Диалог Регионы» совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ и Правительством РТ в рамках объявленного Президентом России Владимиром Путиным Года семьи.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Так сложилось, что сейчас имеется острая нужда в специалистах по ведению социальных сетей именно по регионам. Образовательный проект нацелен на мам, которые, родив ребенка, начинают сомневаться в своих дальнейших планах: стоит ли вернуться на прежнее место работы или же подзаработать, не выходя из дома. На старте проекта мы вообще думали, что у нас будет несколько десятков заявок, но как же мы приятно удивились, когда насчитали аж 450 желающих принять участие в нашем проекте! После того, как мы вручим нашим мамам сертификаты, они полностью погрузятся в мир эсэмэмщиков и маркетологов, девушки смогут выйти в большой медийный рынок. На моем выступлении я спросила у женщин: кто из них готов идти дальше в этой профессии. Не подняли руки человек семь. На мой взгляд, это очень хороший результат, и, конечно, далее мы будем отслеживать и поддерживать наших участниц в построении их будущей карьеры в медиасфере», — рассказала «Татар-информу» заместитель генерального директора АНО «Диалог» Дарья Богданова.

Завершающим этапом проекта сегодня обширная программа обучения. Директор АНО «Сообщество мам РТ» Нина Шимина прочитала лекцию о том, как организовывать свое время и успевать всё. Состоялись мастер-классы по созданию видео. У участниц также была возможность попрактиковаться в использовании полученных за время обучения навыков (предусматривающих в том числе использование нейросетей).

Образовательная программа всего проекта была направлена на изучение особенностей работы в социальных сетях и мессенджерах, графических и видеоредакторов, механизмов продвижения контента и повышения личной эффективности участниц. Был предусмотрен и такой авторский формат обучения, как симуляционная игра по работе с информационными рисками.

«Спикеров подобрали отличных! Организаторы и координаторы проекта — очень открытые люди, было приятно иметь с ними дело. На протяжении всего проекта у нас был общий чат, в которым участницы знакомились и общались друг с другом, обмениваясь мыслями и знаниями. Безусловно, это огромный опыт для меня. Я уверена, что дальше — больше!» — поделилась впечатлениями одна из участниц — Алина Габидуллина.

Подведение итогов проекта прошло в торжественной обстановке: 49 участницам вручили сертификаты, которые откроют им болье возможностей для работы в медиасфере.

«Было желание сделать этот проект удобным для участниц, чтобы все смогли пройти до конца. Как мы видим: запросы есть, мы обязаны на них отвечать, ведь профессия очень даже востребована. Мы будем коммуницировать и взаимодействовать со всеми, обязательно каждому найдем место!» — поздравил завершивших обучение в рамках проекта руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По итогам обучения участницы проекта смогут пройти стажировку в органах власти. Им посодействуют в трудоустройстве в СМИ и пресс-службы республиканских и муниципальных органов власти. Опыт Татарстана позволит расширить географию проекта «Мамы в медиа» и пополнит кадровый резерв муниципальных органов власти компетентными сотрудниками с востребованными навыками.