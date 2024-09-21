В Казани стартовал очный этап образовательного проекта «Мамы в медиа»

В столице Татарстана стартовала очная образовательная программа в рамках федерального образовательного проекта «Мамы в медиа». Для участия в проекте было подано свыше 450 заявок от жительниц республики, а также женщин из других регионов России и Беларуси.

«Большое количество людей решило принять участие в проекте. Кроме того, есть огромный интерес со стороны ведомств и организаций, которые нуждаются в таких кадрах», - отметил руководитель республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев, привествуя участниц.

Он добавил, что в силу определенных причин зарплаты будут не очень большими, однако, у женщин будет возможность, не покидая семью и занимаясь своими делами, оставаться социально-экономически активными и приносить пользу обществу.

Он также подчеркнул, что подобный проект первый в России и выразил уверенность, что он будет достаточно успешным, поскольку запрос на новых специалистов в отрасли очень большой.

Само мероприятие направлено на поддержку женщин и их профессиональное развитие в сфере медиа в период декретного отпуска и воспитания маленьких детей. Из более 450 заявок 180 участниц успешно прошли отбор, обучились онлайн и теперь их ждет три очных семинара.

Завершится проект стажировкой участниц: им будет оказано содействие в трудоустройстве в СМИ и пресс-службах республиканских и муниципальных органах власти.