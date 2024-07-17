Сегодня в Казани презентовали федеральный образовательный проект «Мамы в медиа», направленный на создание возможностей для профессиональной реализации женщин в период декретного отпуска в сфере СМИ и масс-медиа.

Проект разработан АНО «Диалог Регионы» совместно с Министерством труда и социальной защиты России, Правительством Республики Татарстан и Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» в рамках объявленного Президентом России Года семьи. Основная аудитория проекта – женщины с детьми, имеющие образование или опыт работы в гуманитарной сфере, желающие реализовать свой профессиональный и творческий потенциал.

Образовательная программа включает в себя цикл онлайн и офлайн занятий, посвященных работе в социальных сетях и мессенджерах, работе с графическими редакторами и видеоредакторами, выстраиванию интеграций с блогерами и лидерами мнений, механизмам продвижения контента и т.п. По окончании обучения участницы проекта смогут пройти стажировку в органах власти; им будет оказано содействие при трудоустройстве в СМИ и пресс-службы республиканских и муниципальных органов власти.

Открыла мероприятие министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова. Она отметила, что потребность в квалифицированных кадрах сегодня испытывают многие отрасли экономики, в том числе и медиасфера.

«Работодателям нужны не просто работники, а специалисты, которые умеют работать с использованием новых, современных инструментов и технологий. В этих условиях мы поддерживаем все проекты, которые направлены на повышение компетенций, включение в трудовую деятельность как можно большего количества людей. Сегодня в Татарстане в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет находятся 40 тысяч женщин. За это время отрасль и профессия уходят вперед, женщина почти неизбежно что-то теряет в профессиональном плане. Проект, который мы презентуем сегодня, дает возможность вернуться в профессию уже с новыми и современными, актуальными и востребованными рынком знаниями, а также реализовать себя не только в материнстве, но и в трудовой деятельности», – сказала Эльмира Зарипова.

Глава республиканского минсоцтруда напомнила, что в России с 2019 года реализуется национальный проект «Демография», который, в том числе предполагает профессиональную переподготовку и переобучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

«Каждый второй участник нацпроекта «Демография» – это женщины, которые либо находятся в декретном отпуске, либо воспитывают ребенка до 7 лет. И если раньше они могли становиться самозанятыми, то с этого года участники нацпроекта, получившие новую профессию, обязаны устроиться в штат предприятия», – сказала она.

К участникам презентации также обратилась заместитель генерального директора АНО «Диалог» Дарья Богданова.

«Проект «Мамы в медиа» позволяет женщинам с детьми профессионально себя реализовать в госдиджитале и СМИ, усилить свои навыки или даже освоить новую профессию. Эта программа демонстрирует, что нельзя считать «семью» и «работу» взаимоисключающими понятиями. Проект насыщает медиаиндустрию квалифицированными кадрами, ведь женская повестка в соцсетях сегодня — это тренд. Там много талантливых женщин с успешными кейсами. Татарстан стал пилотным регионом для запуска программы», – рассказала Богданова.

Обучение по программе «Мамы в медиа» стартует 12 августа. Подать заявку на участие можно до 7 августа включительно, заполнив форму на сайте проекта мамы-в-медиа.рф.