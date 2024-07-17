Руководитель проекта «Мамы в медиа» рассказала, как пройдет офлайн-обучение

Фото: Владимир Васильев, © «Татар-информ»

Руководитель проекта «Мамы в медиа» Алина Каприан рассказала «Татар-информу», как будет устроено бесплатное обучение на проекте с последующей стажировкой и трудоустройством.

«Обучение будет состоять из дистанционного обучения на образовательной платформе "Диалог ПРО", которое стартует с 12 августа. Вторая часть обучения запланирована на сентябрь. Это будет очное обучение в Казани в Методологическом центре АНО "Диалог Регионы"» — объяснила руководитель проекта Алина Каприан.

После офлайн-обучения будет стажировка в СМИ и органах власти вашего района, запланированная на октябрь. Уже в ноябре у участниц проекта будет возможность устроиться на работу по полученной специальности.

«Проект "Мамы в медиа" позволяет женщинам с детьми профессионально себя реализовать в госдиджитале и СМИ, усилить свои навыки или даже освоить новую профессию. Эта программа демонстрирует, что нельзя считать "семью" и "работу" взаимоисключающими понятиями. Проект насыщает медиаиндустрию квалифицированными кадрами, ведь женская повестка в соцсетях сегодня — это тренд. Там много талантливых женщин с успешными кейсами. Татарстан стал пилотным регионом для запуска программы», – обратилась к участникам презентации заместитель генерального директора АНО «Диалог» Дарья Богданова.

Новый федеральный образовательный проект «Мамы в медиа» подойдет женщинам с детьми до 7 лет, если у них есть образование или опыт работы в гуманитарной сфере, а также желание реализовать свой профессиональный и творческий потенциал в медиаотрасли.

Подать заявку на участие в проекте «Мамы в медиа» можно до 7 августа на сайте проекта мамы-в-медиа.рф. Участие в образовательной программе бесплатное. Проект разработан АНО «Диалог Регионы» совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ и Правительством Республики Татарстан в рамках объявленного Президентом России Владимиром Путиным Года семьи.