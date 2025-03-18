«Мама, все в порядке»: бавлинский боец Тополь более двух лет служит на СВО

В зоне специальной военной операции среди бойцов есть и уроженец деревни Ташлы Бавлинского района – Алмаз Надиманов. Он попал под мобилизацию в числе первых и вот уже два года несет службу. О том, как его ждут дома, рассказала его мать – Сания Надиманова.

Алмаз родился в 1991 году в семье нефтяника Сании Надимановой и ее мужа Салихжана. В 2007 году Салихжана не стало, и забота о сыне легла на плечи матери.

С детства Алмаз привык к труду. После девятого класса поступил в Бавлинский лицей, где освоил профессию сварщика 4-го разряда. Еще во время учебы получил водительские права категорий «В» и «С». После лицея работал водителем у местного фермера.

В 18 лет пришла повестка в армию. «Повестку выдали неожиданно, и на следующий день он уже уехал», – поделилась воспоминаниями мать. Служил Алмаз в войсках связи под Екатеринбургом. В день принятия присяги Сания апа отправилась к сыну, но найти воинскую часть оказалось непросто – она находилась в ЗАТО, которого не было даже на карте.

За два года службы Алмаз ни разу не пожаловался на тяготы армейской жизни. «Я была спокойна, знала, что он честно исполняет свой долг», – заметила мать.

После демобилизации Алмаз отправился в Сибирь, работал в Сургуте: сначала помощником бурильщика, затем бурильщиком, позже машинистом. В 23 года женился – его избранницей стала Зинфира, уроженка Башкортостана. Молодая семья быстро встала на ноги – приобрела квартиру, обновила машину. Один за другим родились дети.

Позже, решив быть ближе к семье, Алмаз оставил работу в Сибири и вернулся в Бавлы, устроившись машинистом в одну из организаций.

Когда началась специальная военная операция и была объявлена частичная мобилизация, Алмаз снова получил повестку. «Он даже не пытался уклониться, не искал способов остаться дома, – пояснила мать. – Он просто вернулся и сказал: «Через два дня ухожу на СВО».

Последние часы перед отправкой были самыми тяжелыми. Родные и близкие собрались, чтобы проводить Алмаза, но для его матери эти моменты стали настоящим испытанием. «День, когда он уехал, был холодным, дождливым и грязным», – призналась Сания апа.

Сначала мобилизованных отправили учиться в Казань. Алмаз прошел курс военной подготовки и за это время дважды приезжал домой. После учений его направили в Херсонскую область.

На фронте Алмаз снова сел за руль. «Где бы он ни служил, чем бы ни занимался – он всегда за рулем. Теперь его боевые товарищи прозвали Тополь, так его и зовут», – с улыбкой отметила мать.

О трудностях фронтовой жизни Алмаз почти ничего не говорит. «Не хочет, чтобы мы волновались. Только одно повторяет: «Мама, все в порядке», – поделилась Сания апа. – Но я чувствую сердцем, когда ему тяжело».

Бывает, что сын неделями не выходит на связь – это самые тревожные дни. «Телефон всегда под рукой, и самое дорогое – услышать: «Мама, я жив!»», – призналась она.

Дома Алмаза с нетерпением ждут родные. Особенно скучает его сын Динар, второклассник.

Семья старается поддерживать бойца – часто отправляют посылки, собранные всей деревней. «Наши женщины не остаются в стороне – делают окопные свечи, варят домашнюю лапшу, засаливают капусту. Несколько раз мы собирались в сельском Доме культуры, чтобы вместе готовить передачи для наших ребят», – пояснила Сания ханум.

«История повторяется – наши мужчины всегда встают на защиту Родины», – уверена Сания апа, вспоминая своих предков. Ее отец, Сарым Атнагулов, и свекор, Саетгали Надиманов, воевали в Великой Отечественной войне и вернулись домой. Теперь их внуки продолжают эту традицию.

Сестра Альбина гордится братом: «Он уже больше двух лет на передовой. Самое сложное – снова провожать его после отпуска. В первый раз мама поехала его провожать, и ей стало плохо. Больше мы не разрешаем – теперь прощание только дома. Но от этого не легче».

Несмотря на тревогу за сына, Сания апа тоже гордится им: «Он не жалуется, но я знаю, как ему нелегко. Я жду его домой. Пусть все наши сыновья вернутся живыми и здоровыми».

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

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Материал подготовлен при участии Индиры Сайфуллиной.