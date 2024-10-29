Из Винтика в Винторезы: боец из РТ награжден медалью участника СВО за боевые заслуги

В 2022 году в зоне СВО боец из Лениногорского района Алмаз получил позывной Винтик. Спустя два года Винтик стал Винторезом — пошел на повышение, став командиром отделения взвода связи благодаря своему опыту и профессионализму. Сейчас Алмаз находится в краткосрочном отпуске — четвертом по счету. 33-летний военный рассказал о службе на передовой.

«23 октября 2022 года я получил повестку о призыве в ряды Российской Армии. Повестку воспринял нормально. Я ведь уже дал присягу в 2010 году, когда был призван в ряды Российской армии. 24 октября на боевое слаживание меня провожали жена Айсылу, ее родители и мои мама с папой», — поделился он воспоминаниями двухлетней давности.

Алмаз проходил службу в Свердловской области, в Еланском гарнизоне, в ракетных войсках ракетной дивизии в должности механика-радиотелефониста. Отслужив в армии, Алмаз стал специалистом, отвечающим за обеспечение связи и передачу информации по радиоканалам. Его основные обязанности включали установку и настройку радиооборудования, прием и передачу сообщений в шифре Морзе, а также обслуживание и ремонт радиосистем.

В зоне СВО Алмаз также приступил к выполнению боевых задач в должности механика-радиотелефониста. Далее младший сержант получил должность командира отделения связи.

«Ремонт, обслуживание, прокладка линий связи — вот мои ежедневные военные задачи», — говорит боец СВО Алмаз, за что уже в начале 2023 года был награжден медалью участника спецоперации.

Немаловажную роль в быстрой и оперативной адаптации к условиям солдатской жизни для Алмаза сыграла хорошая физическая подготовка. Сын спортсменов, ныне директоров двух спортивных школ с раннего детства посещал спортивные секции. Спортивная акробатика, затем тренировки в секции по греко-римской борьбе — тренеры прочили хорошую спортивную карьеру ученику начальных классов.

Но на очередных республиканских соревнованиях при поединке с соперником борец Алмаз неудачно упал на ковер и получил перелом руки.

«Травма была серьезной, о дальнейшей спортивной карьере пришлось забыть», — вспоминает мама Алмаза Зиля.

После поставленного диагноза и наставлений лечащих врачей о нетравмоопасном образе жизни активный Алмаз, привыкший ощущать прилив адреналина на пути к поставленным целям, стал профессиональным паркурщиком. Он вошел в число активных участников группы под руководством местного спортсмена Андрея Игнатьева (к слову, ныне участника СВО).

«Алмаз всегда был таким: инициативным, решительным, волевым. В семье, где оба родителя спортсмены-тренеры и постоянно находятся то на сборах, то на соревнованиях со своими воспитанниками, собственные дети вырастают именно такими — режиссерами-постановщиками своей жизни», — отмечает мама Алмаза. Младший сын в семье, Данил, тоже хочет быть в ряду защитников общества — мечтает стать правоохранителем.

Мама Алмаза стала волонтером. С каждой зарплаты она откладывает деньги, чтобы приобрести военнослужащим необходимые в быту и на военной службе вещи: предметы личной гигиены, медикаменты, носки и прочее, которое затем передает в составе гуманитарного груза.

«Плету маскировочные сети, — делится мама бойца СВО. — Познакомилась с руководителем волонтерского движения «СВОих не бросаем» Светланой Салиховой, с которой в самом начале СВО переняли искусство создания маскировочных полотнищ у мастериц из соседних городов. Теперь занимаюсь этим в каждую свободную минуту от тренерской работы. Помогают со сбором гуманитарной помощи и плетением сетей администратор спортивной школы Мария Веретенникова, тренеры Ольга Сучкова, Людмила Куцевая.

Несмотря на сложности солдатской жизни, Алмаз ни на что не жалуется. Говорит, что абсолютно всем Минобороны России их обеспечивает.

«Гуманитарная помощь от волонтеров также доходит до нашего полка, особенно приятно получать именные посылки из дома и строчки, написанные почерком любимых людей», — признается военный.

Дома его ждет жена Айсылу. На момент знакомства девушка училась в школе, юноша был студентом политехнического колледжа, где получал специальность автоэлектрика. Находясь в общей компании друзей, взгляды Айсылу и Алмаза встретились. Долгих 8 лет юноша ухаживал за своей избранницей, добиваясь ее расположения. 22 декабря 2018 года молодые заключили никах, на следующий год 12 июля сыграли свадьбу.

«Мечтаю о внуках, — признается мама Алмаза. — Я рада, что он выбрал в жены эту замечательную девушку».

Именно невестка поддерживает свою свекровь, когда Алмаз на передовой. Она рассказывает о том, что сын звонит домой всего четыре раза в год: на Новый год, 8 марта, день рождения и День матери.

«Вот такого человека мы воспитали — человека слова и дела — настоящего солдата, защитника Отечества», — признается мама Алмаза.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой