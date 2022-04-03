В Татарстан приехал еще один поезд с вынужденными переселенцами из Украины

Еще один поезд с вынужденными переселенцами из Украины прибыл в Казань. Это уже второй состав, который принимает Татарстан. Сегодня в республику приехали 486 человек, большинство из них – пожилые и дети.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

«Это второй эшелон, сегодня привезли 486 человек. Среди них 112 детей, 32 человека с ограниченными возможностями. Схема уже отработанная, расселяем людей в пункты временного размещения. Им будет сразу предоставлено горячее питание, средства личной гигиены. Все организовано, автобус грузится и сразу уезжает», – рассказал журналистам первый заместитель Премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

На перроне поезд встречали сотрудники МЧС, врачи скорой помощи, полиция, Росгвардия и несколько сотен волонтеров. При необходимости переселенцам оказывали психологическую помощь.

Как стало известно, тех, кто приехал сегодня, разместят в казанском санатории «Ливадия» и в гостинице «Кварт».

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Ранее «Татар-информ» сообщал, что поздним вечером минувшей пятницы в Татарстан прибыл первый поезд с вынужденными переселенцами с Донбасса. Их разместили в санаториях «Санта» в Лаишевском районе, «Васильевский» в Зеленодольском районе, «Жемчужина» в Набережные Челнах и в общежитиях «КАМАЗ-жилбыта».

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Поводом стало обращение глав ЛНР и ДНР за помощью. Главная ее цель – освобождение жителей Донбасса от «издевательств и геноцида со стороны киевского режима».