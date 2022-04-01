В Татарстан прибыл поезд с вынужденными переселенцами с Донбасса

Поезд с вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР прибыл сегодня в Татарстан. Жителей республик встретили на центральном казанском вокзале.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

В общей сложности в республику прибыли свыше 500 человек, половина из них дети. Переселенцев встречали десятки сотрудников МЧС, скорой помощи, полиции, Росгвардии и порядка 300 волонтеров, которые должны оказать приезжим психологическую помощь.

«Все прибывшие жители ДНР и ЛНР отправятся во временные пункты размещения, в которых находится все необходимое, включая продукты питания, предметы первой необходимости. На месте будет оказана медицинская помощь всем тем, кому она необходима», – рассказал первый заместитель Премьер-министра республики Рустам Нигматуллин.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Напомним, что о начале специальной военной операции на Украине Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Поводом стало обращение глав ЛНР и ДНР за помощью. Главная цель спецоперации – освобождение жителей Донбасса от «издевательств и геноцида со стороны киевского режима».