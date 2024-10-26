Мама бойца СВО из Арского района: «Вернулся из Чечни, вернется и оттуда»

Ильнар Абдуллин из села Толонгер Арского района Татарстана заключил контракт и отправился служить в зону специальной военной операции. Его мать Лена Абдуллина рассказала о сыне, а также о том, кто его ждет дома.

«Хотел уехать еще в начале специальной военной операции. Только я отговорила. „У тебя есть квартира. Ты нужен своим маленьким детям. О чем ты думаешь“, — говорила я. Всё равно сделал по-своему», — заметила мама бойца

По словам женщины, Ильнар учился в училище в Урняке, потом ушел в армию. Два года служил в Чечне. Ветеран боевых действий. После возвращения работал в полиции в Казани.

«Все его сослуживцы уехали в зону специальной военной операции. „Я тоже должен быть там“, — всегда говорил Ильнар. Что я могу сказать 40-летнему мужчине?“» — со вздохом сказала женщина.

Фото из личного архива бойца

Из Чечни Ильнар Абдуллин вернулся в звании старшего сержанта. В зоне специальной военной операции Батыра (он получил такой позывной) назначили заместителем командира взвода.

«По характеру он мягкий человек, всегда готов прийти на помощь. И там, оказывается, не отходит от солдат. Любит чистоту. И своих солдат призывает к чистоте. Вот такой у меня сын», — продолжила мать Батыра с чувством гордости за него.

У Ильнара есть семья. Старшему ребенку два года, младшему — пять месяцев. Супруга родом из Зеленодольского района.

«Сначала жили у нас, сейчас уехала к родителям. Скоро должна приехать. Мы их не бросим, — заверила Лена Абдуллина. — И сын три раза приезжал в командировку. Только недавно проводили. Разговариваем по телефону».

«Вернулся из Чечни, и оттуда вернется», — убеждена женщина.

Фото предоставлено Гульсиной Закиевой

Лена Абдуллина не поддается трудностям жизни, вместе с мужем Рафкатом они родили и воспитали четырех детей.

«Я выросла в семье с четырьмя детьми. Мама работала в колхозе, папа — на железной дороге. Самый младший брат после армии погиб под трактором. Вышла замуж. Родила четверых детей. И я, и муж работали на ферме. Его трудовой стаж — 42 года. Один из сыновей — инвалид первой группы с рождения. Чтобы ухаживать за ним, мне пришлось уволиться. 34 года ухаживаю за сыном-инвалидом», — рассказала о себе Лена Абдуллина.

Она не сидит дома без дела. Держат скот, домашнюю птицу, работают в огороде. Сегодня у них в сарае два быка, 40 уток, 35 гусей, 40 кур. Летом было 60 бройлеров. «В этом году сократили поголовье», — заметила она. Урожай в огороде выдался небывалый. «Собрали 89 мешков картофеля», — говорит она.

Выращенное Лена не продает, а раздает детям. «Две дочери замужем. Одна живет в Урняке, у нее четверо детей, два года назад похоронила мужа. Вторая дочь живет далеко, у нее двое детей. Живут неплохо. Но, когда есть возможность, хочется помочь, — объяснила мать. — Очень помогает дочь, которая живет в Урняке. Вместе с ней консервировали все овощи. Сейчас помогают и внуки. Растут».

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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