Мама участника СВО из РТ: «У сына ответственность не только за семью, но и перед страной»

Военный с позывным Фара из села Хансеверкино Бавлинского района Татарстана с первых дней объявления мобилизации встал на защиту Родины.

Он — первый ребенок в семье, родился в 1995 году. В 2015 году служил в Вооруженных силах России по призыву, прошел путь рядового солдата в Екатеринбурге. После службы работал электриком в нефтегазодобывающем управлении. Женился. Вскоре была объявлена специальная военная операция (СВО).

«Мы жили и были рады, что наш сын вернулся из армии, успел создать прекрасную семью. У них родился ребенок. Когда внуку исполнилось шесть месяцев, наш сын попал под мобилизацию, — рассказывает мать военнослужащего Эльвира. — Сначала растерялись, конечно, очень волновались, боялись. Однако, наш сын как гражданин России, своевременно выполнивший свою воинскую службу, и на этот раз воспринял получение повестки как свой долг. Таким образом, в октябре этого года исполнится два года с тех пор, как наш сын находится там — на Донецком направлении».

Конечно, родителям сложно провожать сына на военную службу. С тоской и волнением вспоминает она эти моменты. Военным, попавшим под первую волну мобилизации, предоставили мало времени для сборов. Так быстро собрался и наш земляк.

«Во время проводов сына мы очень волновались, переживали. Без этого никак. Потому что впереди неопределённость, никто не знает, что ждёт его завтра, — говорит Эльвира. — Этот страх и беспокойство сочетались с чувством гордости. Ведь наш сын умеет вести себя спокойно, мужественно. И этим, кажется, он успокаивает и нас. Ведь выдача повестки была неожиданной и быстрой. У него почти не было времени на подготовку и сборы. Повестку ему вручили после обеда на работе, а на следующее утро он должен был быть в военкомате. После работы в пять вечера только начали готовиться, утром уже были проводы».

Бойцы стараются не беспокоить своих близких, призывают своих родных всегда быть спокойными.

«Честно говоря, наш сын ничего не пишет и не рассказывает о том, что там происходит. По его словам, все хорошо, все нормально или можно пережить. Так было и во время службы в армии. Ни разу не жаловался. Я думаю, что он — настоящий мужчина. „Мама, не грусти, не беспокойся, все будет хорошо“ — говорит он. Наверное, были разные ситуации. Но ни разу не говорил о плохом, — рассказывает мама бойца. — Понимаю, что он не хочет нас расстраивать, ведь от этого ни ему, ни нам легче не станет».

На днях военнослужащего в четвертый раз ждут дома в краткосрочный отпуск. Что бы ни случилось, родные хотят, чтобы он вернулся живым и здоровым.

«Надеемся, что вернется к октябрю-ноябрю, — говорит Эльвира. — Каждый раз, когда он приезжает, вижу в нем перемены. Он стал очень задумчивым, серьезным. У него есть еще одно положительное качество — наш сын ответственный, таким и остается. Он живет с чувством ответственности не только за свою семью, но и перед страной. И все же война — это война, она не может не влиять на человека. Какие бы изменения ни произошли, мы хотим, чтобы они были только в лучшую сторону».

Самое сложное, по словам женщины, проводы после отпуска обратно в зону СВО.

«Мне иногда больно, то что сын практически не видит своего ребенка. Не видит, как растет наш внук. Да, есть фото и видео, ему отправляем. Когда связь хорошая, он смотрит. Ведь говорят же, что у маленького ребёнка короткая память. Когда приезжает сын, внук долго привыкает к своему отцу. Отпуск всего две недели. Когда приезжал в первый раз в отпуск, ребенок долго привыкал к нему. Во второй раз ребёнок привык к отцу уже через неделю. В третий раз он вернулся, сразу же узнал папу, взял за руку и не отходил от него ни на шаг. Теперь внук уже растет, знает, что папа — военный. Он показывает нам фотографию и повторяет, что это его папа», — рассказала женщина.

Нередки случаи, когда близкие военнослужащего остаются в неопределенности. Такие моменты самые тяжелые.

«Было и такое, что по две недели не было связи. Очень переживали, — говорит мама бойца. — Когда есть возможность, сын хоть через кого-то или с помощью другого номера сообщает, успокаивает, говорит, что он жив. Ждем. В такие моменты ничем и не поможешь. Остается только ждать. Затем выходит на связь, говорит, что он жив и здоров, боевое задание выполнено. Каждый день мы молимся, просим — пусть закончится эта война, будет мир на земле и наши дети вернутся к нам живыми и здоровыми».

С самого начала специальной военной операции жители района активно помогают бойцам, в том числе волонтеры и активисты. По возможности близкие стараются отправлять и именные посылки военным.

«Все доходит — и именные посылки, и личные посылки, — говорит мама военнослужащего. — Вот недавно опять отправили гостинцы, они должны доехать до его части. 20 сентября был день рождения моего сына. Гостинцы мы отправили всем ребятам и товарищам. На этот раз он попросил чего-нибудь сладкого, вкусненького.

И конечно же, деревенский парень любит вяленое мясо. Готовили и такое мясо. Также отправили его любимые конфеты, сладости и предметы первой необходимости».

По словам самих военнослужащих и их близких, все выплаты, назначенные государством, производятся в срок. На счет этого они спокойны.

«Спасибо государству, как было сказано — оплата службы производится в срок, задержек никогда не бывает. Денежные средства поступают регулярно, каждый месяц», — говорит мама военнослужащего.

Люди привыкают ко всему. Сегодня близкие военнослужащих ждут их возвращения, обязательно — живыми и невредимыми. Стараюсь не плакать. И невестке говорю, чтобы не плакала, нужно молиться и ждать. Близкие люди, особенно матери, связаны кровью, и, если они молятся Богу и просят, это все обязательно сбудется», — говорит Эльвира.

На сегодняшний день около 300 мужчин из Бавлинского района и города Бавлы находятся в зоне специальной военной операции.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру