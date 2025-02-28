Малые нефтяные компании Татарстана в 2024 году добыли 6,9 млн тонн нефти

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За 2024 год малые нефтяные компании (МНК) Татарстана добыли 6,9 млн тонн нефти – то есть несколько меньше, чем в 2023-м. Данные по добыче привел Раис РТ Рустам Минниханов на совещании с главами МНК в Доме Правительства региона, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«В Татарстане в прошлом году добыто 33,84 млн тонн нефти. На малые нефтяные компании республики приходится 6,9 млн тонн», – заявил Рустам Минниханов, уточнив, что в целом по России за 2024-й было добыто 516 млн тонн нефти.

Раис РТ также отметил, что в прошлом году среднегодовая цена на нефть марки Urals составила 68 долларов за баррель. В январе текущего года средняя цена была равна 67,7 доллара.

Подробнее о результатах работы МНК рассказал генеральный директор АО «Нефтеконсорциум МНК» Рафаэль Мингазов. По его словам, установленные задания по объемам добычи нефти перевыполнили 24 компании. В 2024-м отгружено продукции на 305,3 млрд рублей – это на 21% больше, чем в 2023-м.

В бюджеты всех уровней при этом уплачено 280,1 млрд рублей налогов, в том числе в бюджет республики – 11,3 млрд рублей (увеличение на 26% к 2023 году).

В ходе эксплуатационного бурения компаниями пройдено 285 тыс. метров горных пород. МНК ввели в эксплуатацию 212 новых скважин. В этом году компании планируют пробурить 161 тыс. метров горных пород и ввести в эксплуатацию 180 новых скважин.