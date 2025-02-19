Песошин: в 2024 году в Татарстане добыли 33,8 млн тонн нефти, переработали 24 млн тонн

За 2024 год в Татарстане добыли 33,8 млн тонн нефти, а переработали – 24 млн тонн. Такие цифры озвучил Премьер-министр РТ Алексей Песошин на заседании Совета Альметьевского района по итогам социально-экономического развития в 2024 году и задачам на 2025-й.

«В Татарстане в 2024 году добыто 33,8 млн тонн нефти, переработано около 24 млн тонн нефтесырья. Лидер отрасли – компания "Татнефть"», – подвел итоги Песошин.

Значительное влияние на экономику Альметьевского района и республики также оказывают предприятия «ТаграС-Холдинга», малые нефтяные компании, филиал Выксунского металлургического завода, «СМП-Нефтегаз», «РИМЕРА-Алнас», Альметьевский завод «Радиоприбор», перечислил Премьер-министр. Он поблагодарил трудовые коллективы предприятий за вклад в развитие Татарстана

Для сравнения – в 2023 году в Татарстане добыто 35,2 млн тонн нефти, из которых около 24 млн тонн было переработано.