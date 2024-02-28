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Экономика 28 февраля 2024 18:59

Малые нефтяные компании Татарстана в 2023 году добыли свыше 7 млн тонн нефти

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Малые нефтяные компании Татарстана в 2023 году добыли свыше 7 млн тонн нефти
Фото: пресс-служба Раиса РТ

За 2023 год малые нефтяные компании Татарстана добыли свыше 7 млн тонн нефти, всего в республике добыто 35,24 млн тонн черного золота. Об этом стало известно на совещании с руководителями малых нефтяных компаний, которое провел Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Участниками встречи стали руководители организаций, а также министерств и ведомств, представители федеральных структур. Об итогах работы в 2023 году и задачах на 2024-й доложил первый заместитель генерального директора — главный инженер компании «Нефтеконсорциум» Олег Вышенский.

О выполнении малыми нефтяными компаниями требований промышленной и экологической безопасности за отчетный период рассказал руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Азат Мубаракшин, о выполнении требований законодательства в сфере природопользования — глава Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Фаяз Шакиров.

О капитализации малых нефтяных компаний за счет переоценки нематериальных активов рассказал представитель компании «Универсальный Блокчейн» Марат Хафизов.

Минниханов отметил, что малые нефтяные компании успешно выполнили поставленные на 2023 год задачи по уровню нефтедобычи и бюджетным платежам. Вместе с тем он поручил их руководителям обратить внимание на доклады Ростехнадзора, Росприроднадзора и провести мероприятия по устранению указанных нарушений, передает пресс-служба Раиса РТ.

#малые нефтяные компании рт #Рустам Минниханов
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