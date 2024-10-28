Малые нефтяные компании РТ планируют добыть не менее 7 млн тонн нефти в 2024 году

Фото: пресс-служба Раиса РТ

До конца года малые нефтяные компании Татарстана планируют добыть не менее 7 млн тонн нефти, рассказали Раису РТ Рустаму Минниханову на совещании с руководством этих предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя РТ.

В Доме Правительства РТ обсуждались итоги работы компаний за девять месяцев, а также планы до конца текущего года.

Как отметил Рустам Минниханов, по итогам сентября средняя стоимость нефти сорта Urals держалась на уровне 64 долларов. Это на 23,6% ниже, чем годом ранее.

В то же время показатели добычи нефти в стране определяются обязанностями в рамках ОПЕК+. За отчетный период в республике было добыто 25,4 млн тонн сырья.

«Малые нефтяные компании за девять месяцев добыли 5,2 млн тонн нефти. Во все уровни бюджета направлено порядка 209 млрд рублей, что значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года», — заметил Раис Татарстана.

По словам заместителя генерального директора — главного инженера АО «Нефтеконсорциум МНК» Олега Вышенского, до конца года малые нефтяные компании намерены достичь показателя не менее чем в 7 млн тонн. 24 компании уже достигли плановых показателей.

Пробурено 216 тысяч метров горных пород, начали работу 139 новых скважин. Новые методы повышения нефтеотдачи пластов позволили добыть еще более 1,173 млн тонн нефти.

Также участники совещания затронули вопросы промышленной безопасности на объектах. Об этом сообщил замруководителя Приволжского управления Ростехнадзора Дмитрий Горев.

Он рассказал, что в настоящее время в республике насчитывается 309 опасных производственных объектов, принадлежащих 30 нефтяным компаниям. Представители ведомства провели на них семь плановых проверок, в результате которых выявлено 152 нарушения. Также 37 контрольных мероприятий были организованы в рамках постоянного госнадзора. Специалисты обнаружили 183 нарушения.

Чаще всего недочеты связаны с несоблюдением требований проектной документации; несвоевременным проведением ревизии, осмотра, поверки и испытаний оборудования; несоответствия технических устройств правилам промбезопасности; нарушениями требований к организации и проведению работ повышенной опасности и требований к эксплуатации технологического оборудования.

«Вопрос промышленной безопасности всегда актуален. Наша задача — обеспечить безопасность людей, работающих на производстве. Эта тема в зоне вашей ответственности», — прокомментировал это Рустам Минниханов.

О результатах государственного геологического надзора на объектах недропользователей участникам совещания сообщил глава Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Фаяз Шакиров. С начала года на объектах малых нефтяных компаний проведено 129 профилактических визитов. По их итогам было направлено 88 предостережений.

«По результатам всех мероприятий у нас выстроен диалог. Предписания по устранению нарушений исполняются в установленные сроки», — добавил он.