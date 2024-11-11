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Малайзия приглашена в БРИКС в качестве партнера
Малайзия получила приглашение в БРИКС в качестве партнера. Ответ на это предложение будет дан в ближайшее время, сообщил посол страны в России Лун Лай.
«Да, Малайзия получила приглашение присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера около двух недель назад», — поделился дипломат в беседе с ТАСС.
По словам собеседника агентства, предложение, полученное главой МИД Малайзии Мохамадом Хасаном, сейчас «активно рассматривается».
Напомним, что 22-24 октября в Казани состоялся саммит БРИКС. В международном событии приняли участие делегации более чем 30 государств, причем свыше 20 были представлены на высшем уровне. По итогам мероприятия 13 государств получили статус партнера объединения.
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