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Промышленный потенциал Татарстана презентовали на бизнес-форуме в Малайзии
Делегация Татарстана приняла участие в I Международном бизнес-форуме «Мир возможностей»: Россия — АСЕАН«. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского Минпромторга.
В Куала-Лумпуре Татарстан представили глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин, первый замминистра промышленности и торговли РТ Родион Карпов, руководители IT-компаний и другие.
На пленарной сессии «Россия и страны АСЕАН: к новому этапу торгово-экономического сотрудничества» Карпов презентовал участникам промышленный потенциал республики и пригласил собравшихся на предстоящие международные события в Татарстане.
По данным Минпромторга РТ, в последние годы Татарстан экспортирует в Малайзию продукцию нефтехимии. Республика заинтересована в дальнейшем расширении сотрудничества и привлечении инвестиций.
В августе делегация Татарстана, которую возглавил Раис РТ Рустам Минниханов, совершила рабочий визит в Куала-Лумпур, а в октябре делегация Малайзии принимала участие в саммите БРИКС в Казани.
Мероприятие способствует достижению целей национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
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