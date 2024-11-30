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МИД России: Список стран — партнеров БРИКС обнародуют до конца года
Полный список стран, которые получат статус партнеров БРИКС по итогам саммита в Казани, будет обнародован до конца года. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС.
«До конца года, до конца российского председательства, мы рассчитываем обнародовать полный перечень тех стран, которые станут партнерами БРИКС», — отметил дипломат.
«Я не могу конкретно по тем или иным странам сейчас высказываться, потому что это, по сути дела, будет отрицание той даже не позиции, а линии, которую мы согласовали с другими участниками БРИКС и которой мы придерживаемся в течение всего времени после Казани», — уточнил Рябков.
Шестнадцатый по счету саммит БРИКС прошел в столице Татарстана с 22 по 24 октября. Статус страны-партнера в ходе него предложили 13 государствам: Алжиру, Беларуси, Боливии, Вьетнаму, Индонезии, Казахстану, Кубе, Малайзии, Нигерии, Таиланду, Турции, Уганде и Узбекистану.
Президент РФ Владимир Путин ранее пояснил, что полный перечень государств — партнеров БРИКС будет опубликован после того, как они дадут положительный ответ на направленные им приглашения.
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