Максим Топилин: Татарстану нужно продолжать участвовать в федеральных новациях

Татарстан должен и дальше заявляться на участие в пилотных федеральных проектах. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы Максим Топилин после приема граждан в региональной общественной приемной «Единой России» в Казани.

«Татарстан всегда выражает желание участвовать в федеральных новациях. И это серьезно выливается в финансовые преимущества республики. В этом Татарстан активно себя позиционирует. Это и дальше нужно продолжать», — сказал председатель Комитета Госдумы по экономической политике.

Топилин отметил, что по роду своей прошлой деятельности работал с Татарстаном по разным программам. «В начале 2000-х годов, работая в Минздравсоцразвития, мы начинали программу „Доступная среда” для инвалидов. Сейчас она живет своей жизнью, реализуется по всей стране. Программа стартовала в Тверской, Саратовской областях и Татарстане. Проект по самозанятым тоже республика начинала, и мы его вели», — подчеркнул он.

Парламентарий добавил, что Татарстан также станет пилотным регионом для запуска электронных паспортов. Кроме того, он заметил, что многие проекты, «которые в России стали новеллами, в республике уже частично работали за счет собственных средств». «Например, ремонт школ, газификация», — уточнил депутат.

Топилин упомянул, что вчера, 1 ноября, встретился с Председателем Госсовета Татарстана Фаридом Мухаметшиным. Глава парламента республики рассказал ему, что по направлениям деятельности комитетов Госдумы создаются рабочие группы. В их состав входят депутаты Госсовета, представители республиканских министерств и ведомств. Основная задача рабочих групп — привлечение средств федерального бюджета в экономику республики, обеспечение участия Татарстана в федеральных целевых программах и продвижение законодательных инициатив в Госдуме.

«Мы с Фаридом Хайрулловичем обсуждали эту тему. Он всем депутатам Госдумы от Татарстана вручил соответствующие документы. Вот я приеду в Москву, буду их изучать, чтобы к следующему приезду уже выстраивать работу. Надеюсь, все будет хорошо», — заключил председатель Комитета Госдумы по экономической политике.

Депутат Госдумы, избранный от Татарстана, Максим Топилин прибыл в Казань с рабочей поездкой в рамках региональной недели в избирательном округе.