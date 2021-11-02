Максим Топилин о приеме граждан в РТ: Постараюсь довести каждую историю до конца

Депутат Госдумы, избранный от Татарстана, Максим Топилин сегодня провел прием граждан в региональной общественной приемной «Единой России» в Казани. Парламентарий заверил, что все поступившие обращения будут решены.

«Для меня это первый прием в качестве депутата Государственной Думы. Поступило достаточно много различных вопросов, и я постараюсь довести каждую историю до конца. В этом и заключается задача, чтобы как-то помочь реализовать. Другое дело, что какие-то вопросы можно решить за три дня, что-то – за месяц, но есть и такие вопросы, на решение которых потребуется более длительное время. Обязательно все решим», – сказал депутат журналистам после мероприятия.

За помощью к парламентарию обратилась жительница Лаишевского района. Она посетовала на то, что в селах Большие и Малые Кабаны нет крупных сетевых магазинов, поэтому за покупками часто приходится выезжать в город. Максим Топилин пообещал поговорить с руководством муниципалитета и узнать, какие есть возможности для решения этого вопроса. «Конечно, граждане хотят пользоваться более удобными сервисами, доступными с точки зрения цены, качества и выбора», – подчеркнул он.

Депутату также поступил вопрос, связанный с нехваткой медицинских работников в сельской местности. «На несколько населенных пунктов один врач, который, по мнению местных жителей, объективно не успевает все сделать. У него не хватает рук и времени, поэтому люди и говорят о том, что нужен хотя бы еще один врач. Будем разбираться. Мы же не ожидали такой ситуации, раньше у нас не было Covid-19. Теперь получается, что одному врачу нужно и прививки делать, и болезни лечить. Другие заболевания же никуда не делись. Нужно думать, как помочь», – отметил парламентарий.

Кроме того, к депутату обратился самозанятый, которого интересовали меры государственной поддержки. Максим Топилин заявил, что поинтересуется в Министерстве экономики Татарстана, какую помощь малому бизнесу и самозанятым могут оказать в регионе.

«Самозанятый получил поддержку от органов социальной защиты в 75 тыс. рублей, а по общефедеральным условиям эта планка может достигать 250 тыс. рублей. Но тут проблема в том, что он подписал социальный контракт, а это конечная история. Когда человек получает определенные финансовые ресурсы от соцзащиты, он подписывает обязательства – в определенный срок нужно их выполнить. Планируется запустить федеральную программу льготного кредитования, самозанятые смогут получить 1 млн рублей. Но и на региональном уровне существует целая линейка инструментов, и очень часто люди просто об этом не знают», – заключил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Региональной общественной приемной «Единой России» откроется неделя приемов граждан, во время которой депутаты Госдумы ответят на вопросы татарстанцев.

Региональная неделя по работе депутатов Государственной Думы с избирателями в субъектах РФ проходит 1 – 7 ноября.