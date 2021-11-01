Мухаметшин обсудил с Топилиным вопросы гармонизации законодательства Татарстана и РФ

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин провел рабочую встречу с председателем Комитета Госдумы РФ по экономической политике Максимом Топилиным, обсудив вопросы гармонизации федерального и регионального законодательства. Об этом сообщает пресс-служба парламента республики.

«Вот уже не один созыв работает такая форма депутатского взаимодействия. В соответствии с направлениями деятельности комитетов Госдумы образуются рабочие группы, которые возглавляют депутаты Госдумы или сенаторы РФ, представляющие республику в Федеральном Собрании. В состав рабочих групп входят депутаты Государственного Совета, представители республиканских министерств и ведомств. Рабочие группы собираются один раз в месяц, что позволяет оперативно разрешать вопросы по закрепленным направлениям», — рассказал Мухаметшин.

По его словам, задача рабочих групп — привлечение федеральных финансов в экономику республики, обеспечение участия Татарстана в федеральных целевых программах и продвижение законодательных инициатив в Госдуме. Эту работу возглавляет Президент РТ Рустам Минниханов, а координацией рабочих групп занимается Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

Депутат Госдумы РФ от Татарстана Максим Топилин прибыл в Казань с рабочей поездкой в рамках региональной недели в избирательном округе. Депутат планирует осмотреть пункты вакцинации, ознакомиться с работой Региональной общественной приемной партии «Единая Россия», пообщаться с активом общественного движения «Волонтеры медики».