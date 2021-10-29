Депутаты Госдумы РФ ответят на интересующие татарстанцев вопросы

1 ноября в Региональной общественной приемной «Единой России» откроется неделя приемов граждан. Депутаты Госдумы РФ смогут ответить на вопросы татарстанцев, сообщает инфоцентр территориального отделения партии.

Откроет неделю приемов член Комитета Госдумы по защите конкуренции Айдар Метшин. Онлайн-встреча с татарстанцами начнется 1 ноября в 10 утра и продлится два часа.

2 ноября на связи с жителями республики будут председатель Комитета по экономической политике Максим Топилин (начало приема в 10 часов утра) и член Комитета по бюджету и налогам Айрат Фаррахов (в час дня).

Завершит неделю член Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова. Парламентарий начнет принимать граждан в 10 часов 3 октября.

Татарстанцы смогут оставить обращение и уточнить дополнительную информацию по телефону 8 843 238 1000. Вопросы можно направить в WhatsApp (8-987-205-00-63) и на электронную почту op@tatarstan.er.ru