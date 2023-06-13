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Макрон заявил, что контрнаступление Украины продлится несколько недель или месяцев
Наступление Украины будет продолжаться «несколько недель или месяцев». Об этом заявил Президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой и канцлером Германии Олафом Шольцем, состоявшейся после переговоров, пишет издание Barron’s.
«Мы хотим, чтобы оно (наступление украинских войск — прим. Т-и) было как можно более успешным, чтобы затем мы могли начать фазу переговоров на хороших условиях», — подчеркнул Макрон.
При этом, как сообщает ТАСС, французский лидер заметил, что страны Запада должны помочь в контрнаступлении — в очерченных с начала конфликта рамках.
«<…> наказать Россию, чтобы прекратить ее военные усилия, помочь Украине сопротивляться и отвоевать территорию, но никогда не нападать на Россию и избежать любых форм эскалации этого конфликта», — пояснил Эмманюэль Макрон.
Ранее, 9 июня, Президент РФ Владимир Путин заявил о начале украинского контрнаступления, но заметил, что на тот момент все предпринятые ВСУ атаки провалились. На следующий день, 10 июня, начало контрнаступления впервые подтвердил и украинский лидер Владимир Зеленский. Позднее газета The New York Times раскрыла критерии оценки действий Вооруженных сил Украины странами Запада.
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