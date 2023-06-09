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Путин заявил о начале украинского контрнаступления
Контрнаступление Вооруженных сил Украины началось, о чем свидетельствует применение стратегических резервов. Об этом заявил журналистам Президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.
«Совершенно точно можно констатировать, что это украинское наступление началось, и об этом говорит использование стратегических резервов», — поделился своим пониманием ситуации российский лидер.
При этом, по словам Путина, все предпринятые ВСУ атаки провалились, но у них сохраняется наступательный потенциал.
Об использовании стратегических резервов может свидетельствовать использование немецких танков Leopard 2A4 и Leopard 2A6, а также американских боевых машин пехоты M2 Bradley. Они поступали на вооружение готовившегося для контрнаступления 10-го армейского корпуса ВСУ.
На появившихся в последних два дня фотографиях и видеозаписях эти боевые машины запечатлены как целыми, так и пораженными.
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