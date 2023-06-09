Путин заявил о начале украинского контрнаступления

Контрнаступление Вооруженных сил Украины началось, о чем свидетельствует применение стратегических резервов. Об этом заявил журналистам Президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

«Совершенно точно можно констатировать, что это украинское наступление началось, и об этом говорит использование стратегических резервов», — поделился своим пониманием ситуации российский лидер.

При этом, по словам Путина, все предпринятые ВСУ атаки провалились, но у них сохраняется наступательный потенциал.

Об использовании стратегических резервов может свидетельствовать использование немецких танков Leopard 2A4 и Leopard 2A6, а также американских боевых машин пехоты M2 Bradley. Они поступали на вооружение готовившегося для контрнаступления 10-го армейского корпуса ВСУ.

На появившихся в последних два дня фотографиях и видеозаписях эти боевые машины запечатлены как целыми, так и пораженными.