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Зеленский впервые подтвердил начало контрнаступления ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут контрнаступление. Однако при этом он отказался привести подробности боевых действий, сообщает Reuters.
«Контрнаступательные и оборонные действия соответствующие происходят на Украине. на какой стадии — я не буду говорить детально. Считаю, что мы обязательно это все будем ощущать», – сказал Зеленский.
Напомним, накануне о начале наступления ВСУ впервые заявил Президент Владимир Путин. По его словам, об активации боевых действий свидетельствует применение стратегических резервов, в том числе – немецких танков Leopard 2A4 и Leopard 2A6, а также американских боевых машин пехоты M2 Bradley.
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