Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: kremlin.ru

Государства Европы не ведут войну против России и ее народа. Об этом заявил Президент Франции Эмманюэль Макрон на праздновании Дня Европы в Дрездене. Его речь транслировалась на странице Елисейского дворца в социальной сети X (прежде Twitter).

«Мы, европейцы, не ведем войны против России и российского народа», — подчеркнул французский лидер, добавив при этом, что Европейский Союз намерен продолжать оказывать помощь Украине так долго, пока в этом будет необходимость.

Вместе с тем Макрон отметил, что хотя Европа выступает за достижение долгосрочного мирного урегулирования на Украине, это должен быть «мир, который выберут сами украинцы».

В начале мая Президент Франции сделал похожее заявление об отсутствии войны с Россией и российским народом, но тогда речь шла только о его стране.

Стоит отметить, что именно Эмманюэль Макрон в конце февраля начал дискуссию о возможной отправке военных стран Запада на помощь Киеву. Сегодня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский утвердил пребывание французских инструкторов на Украине.