Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал немедленно прекратить обстрелы в Донбассе и возобновить конструктивные переговоры, сообщает РИА Новости.

«В условиях, когда военное давление России не уменьшается и дестабилизация увеличивается, обстрелы в зоне соприкосновения возобновились, мы, во-первых, призываем к прекращению этих военных действий и срочной деэскалации, а, во-вторых, к возобновлению конструктивных переговоров», — сказал французский лидер.

Ранее после переговоров с Президентом РФ Владимиром Путиным Макрон призвал Россию и Европейский Союз вместе урегулировать конфликт на Украине.

Путин в свою очередь обвинил власти Украины в курсе на демонтаж Минских соглашений. Российская и украинская стороны по-разному понимают порядок выполнения этих договоренностей.

Сегодня глава Луганской народной республики Леонид Пасечник призвал местных жителей эвакуироваться на территорию РФ, сославшись на обстрелы со стороны украинских войск.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter’е назвал ложными заявления о планировании украинской стороной наступательных операций в Донбассе.