Путин обвинил власти Украины в курсе на демонтаж Минских соглашений

Власти Украины собираются отказаться от выполнения Минских соглашений, направленных на урегулирование конфликта в Донбассе. Об этом заявил Президент России Владимир Путин после переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, сообщает РИА Новости.

«Киев взял курс на демонтаж Минских соглашений», — заметил российский лидер в ходе пресс-конференции.

Кроме того, Путин добавил, что власти Украины игнорируют все возможности мирного восстановления территориальной целостности страны «путем прямого диалога с Донецком и Луганском».

Помимо этого, Президент РФ обвинил страны НАТО в том, что они «продолжают накачивать Украину современными видами вооружения», а также направляют военных специалистов и инструкторов.

Россия и Украина по-разному толкуют порядок выполнения Минских договоренностей. Украинская сторона также неоднократно заявляла о невозможности прямых переговоров с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, обвиняя их руководителей в марионеточности.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что переговоры Путина и Макрона в Москве продлились более пяти часов.