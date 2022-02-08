Макрон: Россия и ЕС должны урегулировать конфликт на Украине

Россия и Европейский Союз должны урегулировать конфликт на Украине. Об этом заявил Президент Франции Эмманюэль Макрон после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

«Этот конфликт в центре той напряженности, которую мы переживаем сегодня, и, конечно, необходимо, чтобы Россия и ЕС урегулировали конфликт, для того чтобы продвинуться в наших отношениях», — подчеркнул французский лидер во время совместной пресс-конференции с Путиным.

При этом Макрон назвал Минские договоренности базой для урегулирования конфликта в Донбассе, заметив, что «решение украинского вопроса может быть только политическим».

Напомнил Президент Франции и о значении переговоров в Нормандском формате. «Мы продолжаем наши усилия в рамках Нормандского формата, для того чтобы полностью выполнить Минские соглашения <…>», — заверил он.

Кроме того, Макрон обратил внимание на необходимость создания новых механизмов по обеспечению стабильности в Европе. Однако, по его мнению, их следует выработать не путем пересмотра «договоров последних 30 лет» и «фундаментальных принципов».

«Нормандский формат» — это один из форматов урегулирования конфликта в Донбассе, существующий с 2014 года. Он получил свое название из-за того, что первые такие переговоры состоялись во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии. Участниками консультаций являются Германия, Россия, Украина и Франция.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ Владимир Путин обвинил власти Украины в курсе на демонтаж Минских соглашений. Российская и украинская сторона по-разному толкуют порядок выполнения этих договоренностей.