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Политика 2 марта 2025 09:29

Макрон пообещал Украине поддержку ЕС на сотни миллиардов евро

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Макрон пообещал Украине поддержку ЕС на сотни миллиардов евро
Президент Франции Эмманюэль Макрон
Фото: kremlin.ru

Европейский Союз на внеочередном саммите 6 марта рассмотрит вопрос предоставления Украине дополнительной финансовой помощи. Об этом заявил Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете La Tribune.

«Цель этой встречи – усилить поддержку Украины и предоставить Европейской комиссии мандат на скорейший запуск масштабного совместного финансирования, поскольку на карту поставлена ​​наша безопасность. <...> Это масштабное финансирование, вероятно, будет исчисляться сотнями миллиардов евро», – пояснил французский лидер.

При этом Макрон признал, что реализация этого проекта займет годы и поэтому Европе следует сделать всё, чтобы в краткосрочной перспективе сохранить поддержку США. Вместе с тем он заметил, что «времена сильно изменились» после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. По его мнению, именно поэтому предстоящий саммит «очень важен».

«Многие европейские страны построили свою безопасность на трансатлантических связях. Нам нужно вернуться к очень старым европейским привычкам. Уже без четверти полночь, но преимущество все еще на нашей стороне», – выразил уверенность Президент Франции.

Относительно перепалки Президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским (с участием вице-президента Джей Ди Вэнса) Макрон сказал, что «всем необходимо вернуться к спокойствию», так как «на карту поставлено слишком важное дело».

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#Эммануэль Макрон #евросоюз #Украина #спецоперация
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