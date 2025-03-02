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Политика 2 марта 2025 08:20

Администрация Трампа ждет извинений от Зеленского после перепалки

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Администрация Трампа ждет извинений от Зеленского после перепалки
Фото: скриншот трансляции (The White House)

Администрация Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в частном порядке дала понять, что ждет публичных извинений от украинского лидера Владимира Зеленского после перепалки на переговорах в Белом доме. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника.

По словам собеседника издания, публичные извинения должны поспособствовать «налаживанию отношений» после публичного спора политиков.

Агентство также отмечает, что вернуть США за стол переговоров попытался Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Но в конечном итоге попытка британской стороны спасти соглашение между Украиной и Штатами о добыче полезных ископаемых оказалась неудачной.

«Команда Трампа отклонила просьбу вернуться к переговорам, заявив, что нужно время, чтобы страсти остыли», – поясняет Bloomberg, ссылаясь на анонимных информированных участников частных бесед.

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#Дональд Трамп #Владимир Зеленский #украина и сша
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