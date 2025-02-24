Совет ЕС утвердил 16-й пакет санкций против России

Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили 16-й пакет санкций против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Согласно информации Financial Times, в санкционный список войдут 13 российских банков, которые отключат от международной платежной системы SWIFT. Также в пакете ограничений окажется ряд российских СМИ и 73 судна, предположительно связанных с российским «теневым флотом».

Помимо этого, санкции коснутся экспорта российского первичного алюминия и продажи игровых консолей в Россию.