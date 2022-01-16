Макрон: Переговоры с Москвой необходимы как никогда

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что переговоры с Россией нужны для снижения напряженности в Европе. Об этом сообщает ТАСС.

«В начале января стороны согласились возобновить процесс [консультаций]. Этим мы и будем заниматься в предстоящие дни», — сказал глава государства в интервью газете Le Journal du Dimanche.

По мнению Макрона, переговоры с Москвой «необходимы как никогда». Он выразил надежду на то, что контакты будут продолжены.

«США сегодня делают то же самое, чем я занимался в течение нескольких лет: они говорят с россиянами. Это хорошая новость», — сказал французский лидер.

Ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сказал, что напряженность на границе с Украиной слишком высокая, поэтому Россия настаивает на получении прямого ответа на предложения по гарантиям безопасности. Он также добавил, что США не предоставили никаких доказательств своих утверждений о приближающейся эскалации на Украине.

10 января в Женеве прошли переговоры делегаций России и США по гарантиям безопасности. Затем, 12 января, в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО, 13-го числа прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Песков отметил, что Владимир Путин был проинформирован об итогах переговоров России и США.