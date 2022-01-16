Песков: Россия настаивает на получении ответа на предложения по гарантиям безопасности

Напряженность на границе с Украиной слишком высока, поэтому Россия настаивает на получении прямого ответа на предложения по гарантиям безопасности. Об этом в интервью каналу CNN заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Слишком много напряженности в этой части Европы», — отметил представитель Кремля и подчеркнул, что подобная ситуация «чрезвычайно опасна для нашего континента».

Песков добавил, что Соединенные Штаты не предоставили никаких доказательств своих утверждений о приближающейся эскалации на Украине. Он сказал, что приходится жить «в мире фейковых обвинений, фейковых новостей, в мире лжи», передает РИА Новости.

Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Штаты установили сроки «вторжения» России на Украину, вероятно, по «сфабрикованному поводу». В конце декабря секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что не видит угрозы полномасштабного вторжения РФ, в стране не планируют вводить военное положение.

Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что Москва не собирается ни на кого нападать.