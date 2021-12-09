Макрон анонсировал переговоры с Путиным и Зеленским на следующей неделе

Президент Франции Эмманюэль Макрон на следующей неделе намерен провести переговоры с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, посвященные конфликту в Донбассе. Об этом французский лидер заявил на пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Наше желание — в контакте с Президентом Зеленским, которого я увижу в среду, и в контакте с Президентом Путиным, с которым я проведу переговоры на следующей неделе, перезапустить этот формат (речь идет о „нормандском формате“ — прим. Т-и) и политический процесс», — подчеркнул Макрон.

По словам Президента Франции, Европейский Союз и Соединенные Штаты в первую очередь стремятся «поддержать Украину в обеспечении ее безопасности», а помимо этого — создать необходимые условия для мирного урегулирования в регионе.

Украина и страны Запада в последнее время обращали внимание на сосредоточение российских сил у украинских границ и подчеркивали озабоченность складывающейся ситуацией. Эта проблема стала ключевой темой двухчасового онлайн-саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Перед этим подготовка к переговорам к «нормандском формате» застопорилась, о чем сообщало ИА «Татар-информ».