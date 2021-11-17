МИД опубликовал переписку Лаврова по Украине с коллегами из Германии и Франции

Министерство иностранных дел России опубликовало дипломатическую переписку его руководителя Сергея Лаврова с его французским и немецким коллегами — Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, посвященную подготовке встречи по конфликту на Украине в «нормандском формате».

Публикацию документов в МИД объяснили тем, что «в последнее время позиция России, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в „нормандском формате“ подвергаются искажению». В ведомстве уточнили, что эта мера должна «предотвратить дальнейшие спекуляции».

Всего министерство опубликовало три направленных российской стороной документа — письма Лаврова от 29 октября (вместе с проектом совместного заявления глав МИД «нормандской четверки»), 6 ноября и 16 ноября. Кроме того, обнародованы и ответы французской и немецкой стороны.

В подготовленном российскими дипломатами проекте коммюнике говорилось, что стороны выражают готовность «подготовить согласованные предложения о проведении следующего саммита для обсуждения политических условий и условий безопасности, в том числе для организации местных выборов».

В своем ответе руководители МИД ФРГ и Франции отметили неприемлемые для них пункты, включая тезисы о внутриукраинском характере конфликта в Донбассе и «посреднической роли России наряду с ОБСЕ в трехсторонней контактной группе». Также дипломаты заметили, что призыв к «налаживанию прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском» не будет поддержан участниками «нормандской группы», за исключением самой России.

В дальнейшей переписке Лавров заявил, что альтернативные варианты коммюнике либо не требуют созыва встречи глав МИД, либо противоречат Минским договоренностям. В завершение он подчеркнул, что его собеседники «продолжают игнорировать саботаж Киевом Минских соглашений»

«Нормандский формат» — это один из форматов урегулирования конфликта в Донбассе, существующий с 2014 года. Он получил свое название из-за того, что первые такие переговоры состоялись во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии. Участниками консультаций являются Германия, Россия, Украина и Франция.