Майоров про нового главу Минпромторга РТ: Президент Татарстана выбирает лучших

Назначение на должность исполняющего обязанности министра промышленности и торговли Татарстана Олега Коробченко было ожидаемым. Такое мнение выразил председатель правления Машиностроительного кластера РТ Сергей Майоров.

«Я считаю, что его кандидатура великолепная. Она достойная во всех отношениях. Надо понимать, что Олег Коробченко – опытный бизнесмен, который имеет крупнейший в России авторемонтный завод, а также завод по производству аккумуляторов. Он умеет получать федеральную поддержку по субсидированию и льготному финансированию. Я думаю, что он один из чемпионов в Татарстане по привлечению федеральной поддержки», – сказал Майоров.

Он отметил, что Коробченко имеет выстроенные отношения с множеством губернаторов России. «Учитывая, что Альберта Каримова назначили заместителем министра промышленности и торговли России, я думаю, что и здесь у нас будут великолепные коммуникации. Он знает всех руководителей структур федеральной поддержки. Он со всеми находится на связи. Поэтому на него ставки очень высокие. Сомневаться в решениях Президента Татарстана Рустама Минниханова не стоит. Татарстан богат своими кадрами, я думаю, что многие могли бы работать министром промышленности и торговли Татарстана, но у Президента есть уникальный дар – выбирать лучших», – отметил он.

Майоров добавил, что Коробченко, как «человек с предпринимательской инициативой сможет внести что-то новое».

«Олегу Коробченко дается хороший старт, потому что в министерстве промышленности и торговли РТ ему осталась хорошо организованная структура», – заключил Майоров.

Напомним, сегодня депутат Государственного Совета РТ шестого созыва Олег Коробченко назначен исполняющим обязанности вице-премьера Татарстана — министром промышленности и торговли РТ. Соответствующий указ подписал сегодня Президент республики Рустам Минниханов. Подробнее о новом и.о главы минпромторга РТ, читайте в материале.