Олег Коробченко назначен исполняющим обязанности главы Минпромторга Татарстана

пресс-служба Президента РТ

Депутат Государственного Совета РТ шестого созыва Олег Коробченко назначен исполняющим обязанности вице-премьера Татарстана — министром промышленности и торговли РТ. Соответствующий указ подписал сегодня Президент республики Рустам Минниханов, сообщила руководитель его пресс-службы Лилия Галимова.

Сегодня Коробченко был представлен коллективу Премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным.

Ранее стало известно, что глава Минпромторга республики Альберт Каримов был назначен на должность заместителя министра промышленности и торговли России. Как при нем развивалась промышленность Татарстана и какие задачи придется решать в новой должности, Каримов рассказал в интервью «Татар-информу».