Магдеев: Ветераны СВО должны возвращаться на свои рабочие места с повышением зарплаты

Презентация: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

В 2024 году 12 ветеранов спецоперации из Набережных Челнов обратились в Центр занятости населения в поиске работы, восемь из них трудоустроены, еще три прошли профессиональное обучение, работа с нетрудоустроенными участниками СВО продолжается. На аппаратном совещании мэр Автограда Наиль Магдеев поручил своему помощнику Илье Зуеву окружить каждого ветерана заботой и обеспечить ему рабочее место в родном трудовом коллективе.

«Илья Сергеевич, вам нужно встретиться, посмотреть, где они работают. Пока их 12, завтра их будет 120, потом 1200, потом будет 4 тыс. У нас сегодня около 4 тыс. челнинцев с оружием в руках защищает интересы государства. Повторяю, каждого вы должны увидеть, посмотреть, какие условия труда, какая заработная плата, что нужно в плане оказания содействия. Это очень важно», – обозначил ряд задач Магдеев.

По мнению мэра, в городе должен действовать определенный принцип: бойцы должны возвращаться на свои рабочие места.

«На мой взгляд, это по жизни правильно. По совести участники СВО должны вернуться в тот трудовой коллектив, откуда они ушли на войну. Вернуться к себе в трудовой коллектив с повышением заработной платы. Этого человека должны как героя, без всякого сарказма говорю, принять на работу, создать ему условия – лучшие, чем у тех, кто во время СВО был в тылу. Он защищал интересы тех, кто спокойно жил и работал в тылу. Он рисковал своим здоровьем, получил ранения, душевные травмы и вернулся в коллектив», – заявил Магдеев.

Начальник департамента Центра занятости населения Республики Татарстан по городу Набережные Челны и Тукаевскому району Татьяна Быданова заметила, что 2025 год объявлен Годом защитника Отечества. Вернувшиеся участники спецоперации и члены их семей находятся в фокусе особого внимания службы занятости.

«Каждому гарантирован индивидуальный подход и достойное трудоустройство в соответствии с их компетенциями и возможностями», – заверила выступающая.

В кадровом центре проводятся ярмарки вакансий, предоставляется единовременная финансовая помощь на открытие собственного дела и возможность трудоустроиться для инвалидов из числа участников спецоперации, а также организуется обучение и переобучение по широкому спектру программ.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

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