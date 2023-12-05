Магдеев раскритиковал собственника и надзорные органы за крупный пожар в «Гараже-500»

Фото: Эльмира Гайнутдинова

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев раскритиковал работу надзорных органов из-за крупного пожара на территории авторынка «Гараж-500» в промзоне автограда.

На аппаратном совещании руководитель города отметил, что причины чрезвычайного происшествия очевидны — это несоблюдение собственником торговых помещений элементарной противопожарной безопасности. Магдеев уточнил, что в огне пострадали 96 магазинов, при этом у кого-то из предпринимателей было по 2-3 «точки».

«К сожалению, все те предписания, которые были даны, собственники и руководители не выполнили. Надзорные контрольные органы, которые обязаны были потребовать исполнение всех этих предписаний, к сожалению, тоже, на мой взгляд, свою работу не смогли выполнить до конца, — отметил Магдеев.

Он напомнил, что в стране действует мораторий на проверки МСП. Но при этом, по словам градоначальника, данный запрет не подразумевает «разгильдяйство и бесхозяйственность».

«Мораторий подразумевает, что у каждого собственника есть чувство ответственности за жизнь и здоровье людей», — подчеркнул руководитель города.

Мэр Челнов вспомнил похожий случай из своей практики, когда в начале 2023 года в муниципалитет поступило предписание о нарушениях в Ледовом дворце. По формальным признакам вроде бы все работало нормально. Но Магдеев решил встретиться с прокурором – тогда Дмитрием Ерпелевым, чтобы разобрать ситуацию.

«И когда я увидел, что сложившаяся ситуация угрожает безопасности и жизни людей, было принято решение о выделении дополнительных финансовых ресурсов. Первоначальный транш — 72 млн рублей, потом еще дополнительно 20. Такая сумма потребовалась на устранение всех недостатков в плане противопожарной безопасности в Ледовом дворце», — рассказал он.

В то время Магдееву говорили, что на столь долгое время закрывать Ледовый дворец не стоит, спрашивали его, где будут тренироваться хоккеисты и фигуристы.

«Но Ледовый дворец — это не хлебный магазин. Его на время можно закрыть. Это хлебный магазин нельзя закрыть. Поэтому ничего, перетерпели, — заявил руководитель города.

Шесть месяцев шли необходимые работы по обеспечению противопожарной безопасности.

«И сегодня мы со спокойной душой знаем, что и система автоматической пожарной сигнализации, и противоогневая обработка проведена. Аналогичные предписания были даны и собственнику „Гараж-500“. Он, к сожалению, не поступил так, как мы. На мой взгляд, он безответственный собственник. И случилось то, что случилось. Ситуацию необходимо исправлять. Люди, которые вели свой бизнес, оказались в сложной ситуации. Ситуация у каждого уникальная. Нужно предметно по каждому гражданину четко разобраться», — заявил Магдеев.

Градоначальник напомнил, что был создан оперштаб под руководством исполкома и его руководителя Фарида Салахова для пострадавших арендаторов «Гараж-500». Также Магдеев обратился к Раису РТ Рустаму Минниханову.

«Рустам Нургалиевич дал соответствующие поручения профильным руководителям, министерствам и ведомствам», — сказал Магдеев.

Магдеев отметил, что сейчас проходит проверка, и будут приняты необходимые меры по привлечению виновных к ответственности.

Напомним, возгорание случилось вечером в субботу в одноэтажном здании на Трубном проезде. Прокуратура Набережных Челнов организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности. Торгово-промышленная палата Набережных Челнов пообещала оказать юридическую помощь всем обратившимся к ним пострадавшим при пожаре на территории авторынка «Гараж-500» в промзоне автограда.