Магдеев призвал внимательно относиться к нуждам возвращающихся с СВО бойцов

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев призвал коллег и представителей всех служб внимательно относиться к нуждам возвращающихся со спецоперации военнослужащих. На аппаратном совещании руководитель города поручил делать всё, чтобы помочь им вернуться к мирной жизни.

«Наша с вами обязанность — поддерживать наших воинов везде, где они будут находиться. Обращаюсь к нашим коллегам. Наши воины возвращаются на лечение, реабилитацию. Некоторые возвращаются в мирную жизнь. Поэтому просьба — самым внимательным образом относиться к нуждам и вопросам наших военнослужащих», — обратился он к присутствующим.

Наиль Магдеев также рассказал, что 5 декабря он посетил Центральный военно-клинический госпиталь имени Бурденко в Москве. «Посетил наших военнослужащих, которые находятся на лечении и реабилитации в главном военном клиническом госпитале имени Бурденко. Знаете, это главный госпиталь Министерства обороны Российской Федерации. Мы довольно часто не только бываем в зоне специальной военной операции, но и обращаем внимание на наших воинов, которые нуждаются в лечении и реабилитации. Это касается не только нашего госпиталя ветеранов войн, который работает в городе Набережные Челны. Это касается всех наших военных госпиталей», — отметил руководитель города.

Магдеев заметил, что челнинцы часто там бывают и навещают своих земляков.

«Я посчитал своим долгом как руководителя города, как гражданина, как офицера запаса посетить наших военнослужащих. Там военнослужащие не только из города Набережные Челны Республики Татарстан, но и из многих регионов Российской Федерации», — пояснил мэр.

«Посетили палаты, пообщались, выслушали предложения, пожелания, которые, безусловно, есть у наших военнослужащих. Взяли эти обращения немедленно в работу. Поддержка нашим военнослужащим и дальше будет оказываться, где бы они ни находились: на линии боевого соприкосновения или в госпитале, или здесь уже в гражданской жизни», — заключил он.

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