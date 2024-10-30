Магдеев поручил начать подготовку к празднованию 400-летия Челнов

Наиль Магдеев

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Начать подготовку к празднованию 400-летия основания Набережных Челнов и 50-летия со дня выпуска первого грузового автомобиля «КАМАЗ» поручил на заседании горсовета Челнов мэр Наиль Магдеев. Он напомнил, что накануне Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании двух юбилейных дат.

«Это (указ — прим. Т-и) важный документ для нашей страны и республики. Город Набережные Челны, как родина легендарных „КАМАЗов“, имеет уже почти четырехсотлетнюю историю. КАМАЗ — это национальное достояние нашей страны, национальный бренд, и, безусловно, это событие важно для всей Российской Федерации, понимая, какое значение имеет город в развитии и становлении КАМАЗа», — отметил Магдеев.

Градоначальник поблагодарил руководство Российской Федерации и Владимира Путина за положительное отношение к городу и подчеркнул серьезность работы, которая была проделана для того, чтобы этот документ появился.

«Мы благодарны руководству автогиганта — Сергею Когогину, председателю совета директоров ПАО „КАМАЗ“ Сергею Чемезову, Раису РТ Рустаму Минниханову. Этот документ, безусловно, дает определенные возможности. Готовимся активно к этим двум юбилеям. Есть соответствующие поручения, указ Президента Российской Федерации», — поручил он.

Также Магдеев обратил внимание на сроки, которые определены указом по созданию оргкомитета.

«Безусловно, мы совместно с „КАМАЗом“ будем работать над тем, чтобы эти два юбилея оставили определенный след в дальнейшем развитии городской инфраструктуры и в дальнейшем развитии „КАМАЗа“. Надеемся, что при поддержке руководства Республики Татарстан, федеральных органов власти и при активной нашей совместной работе с руководством у нас все получится. В этом никаких сомнений нет», — заявил градоначальник.

Магдеев напомнил, что в истории города Набережные Челны были разные юбилейные даты.

«Серьезная поддержка оказана Владимиром Владимировичем Путиным по укреплению материально-технической базы наших социальных учреждений: это и театры, и дороги, и школы, и детские сады. Поэтому эту работу будем активизировать. Все зависит от нас с вами, от нашей активности, настойчивости — для того, чтобы дальше улучшать качество жизни в городе Набережные Челны — столице легендарных „КАМАЗов“», — заключил руководитель города.