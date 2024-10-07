Магдеев о поездке на СВО: «Воины стали более мужественными, менее разговорчивыми»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев рассказал о поездке в зону специальной военной операции, которая продлилась с 29 сентября по 2 октября. На аппаратном совещании он сообщил, что вместе с ним в прифронтовой зоне побывали глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов и заместитель Премьер-министра РТ — полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин.

Руководитель города напомнил, что десять дней назад была сформирована очередная партия шефской помощи для Вооруженных сил Российской Федерации, для тех воинских частей, в которых служат татарстанские военнослужащие, в том числе из города Набережные Челны.

«Мы регулярно направляем шефскую помощь, встречаемся с воинами, не только здесь находящимися в краткосрочном отпуске, но и в зоне специальной военной операции. В очередной раз мы передали партию необходимого специального оборудования — транспортных средств — всего того, что сегодня необходимо в современных реалиях. Безусловно, военнослужащие из Татарстана и города Набережные Челны с благодарностью приняли все те специальные средства обороны, транспорт, который мы передали в действующие войсковые части», — сказал мэр.

Магдеев заметил, что это очень необходимое на линии боевого соприкосновения и важное оборудование. Одна из упаковок с оборудованием стоит 15 млн рублей.

«Я хотел бы в первую очередь поблагодарить наших неравнодушных руководителей предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, граждан, которые вносят, внесли и дальше будут вносить свой вклад в достижение нашей общей победы. То, что вы видите, это не красивые слова, это реальные дела, которые делает город Набережные Челны. Есть такая фраза: „Челны своих не бросают“. Фраза-то красивая, но вот за этой фразой стоит кропотливый труд», — поделился размышлениями глава города.

Наиль Магдеев также рассказал о быте воинов и их настроении, а также о том, что татарстанская делегация получила новый заказ на оборудование.

«Из зоны специальной военной операции мы приехали с очередным домашним заданием, которое нам дали наши командиры, наши бойцы разного уровня — начиная от командующего группировкой войск и заканчивая командирами рот, взводов и отделений. Мы с ними на разных уровнях общались, в разных местах, видели условия их жизни, быта. Безусловно, наша поддержка на сегодняшний день очень нужна и важна», — признал он.

Наиль Магдеев дал поручение своему помощнику Рамилю Файсханову — до конца этой недели надо сформировать еще одну партию помощи, а в ближайшее время — вновь навестить военных.

«Мы туда отправляемся, чтобы из рук в руки передать дорогостоящее оборудование, приборы, транспортные средства. В руки тех людей, которые буквально через полдня используют всё, что мы привезли, на линии боевого соприкосновения. Поэтому мы напрямую работаем с нашими воинами. Они нас видят. Мы их видим, мы видим их настроение. Могу сказать и засвидетельствовать, что боевой дух у них высокий, они изменились, они были настоящими мужчинами, но они изменились и стали более мужественными, менее разговорчивыми. Все трудности воинской службы они переносят достойно», — заключил мэр.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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