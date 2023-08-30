Магдеев призвал челнинцев сделать город и республику еще привлекательнее и комфортнее

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поздравил горожан с днем Республики Татарстан и днем города. Свое обращение руководитель города опубликовал в телеграм-канале.

«Примите слова искренней благодарности за добросовестный труд, патриотизм и любовь к Набережным Челнам, Республике Татарстан. Крепкого вам здоровья, успехов и благополучия! Пусть ваши добрые дела и начинания способствуют благополучию и процветанию родного города и республики», — пожелал он.

Магдеев напомнил, что за последние годы в Автограде построено 20 новых детских садов, 9 школ, введен в эксплуатацию первый этап продолжения Московского проспекта. Ежегодно ремонтируются и строятся дороги, дома и дворы, социально-культурные объекты. А челнинские предприятия, по словам мэра, демонстрируют высокие темпы в промышленности, автомобилестроении и других областях.

«Уверен, нам под силу выполнить задуманное, ведь у нас есть главное богатство — активные и целеустремленные челнинцы, полные идей и стремления сделать наш прекрасный город, нашу многонациональную республику еще привлекательнее и комфортнее», — отметил Магдеев.

В День республики и города в Набережных Челнах выступят «Хор Турецкого», Мот, Филюс Кагиров. Основная праздничная программа пройдет на майдане парка «Прибрежный» и начнется 30 августа в 16.30 с театрализованного представления «Родная земля — Татарстан». В 21.00 прогремит праздничный салют.

Ранее с праздником всех татарстанцев поздравил Раис РТ Рустам Минниханов. Также он опубликовал поздравление от жителей республики – участников СВО.