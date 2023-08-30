Клава Кока, кипящий казан на «Чаше» и салют: как в Татарстане отметят День республики

30 августа жителей столицы и городов Татарстана ждет насыщенная праздничная программа

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как отметят 30 августа в Казани

Утром жителей и гостей города ждут в экстрим-парке «УРАМ» на одноименном фестивале уличных культур, который будет идти 12 часов подряд. Здесь на одной площадке соберутся представители экстремальных видов спорта, современного творчества и уличного искусства. Также пройдут танцевальные баттлы.

На набережной озера Кабан в 12 часов начнется фестиваль народного костюма «Милли кием». Принять участие в нем могут все желающие. В это же время в Старо-Татарской слободе на пешеходной улице Каюма Насыри состоится фестиваль народного песенно-танцевального искусства под эгидой ЮНЕСКО «Казан солгесе», в котором примут участие более 300 певцов и танцоров народного жанра.

На набережной озера Кабан в 12 часов начнется фестиваль народного костюма «Милли кием» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 13.30 на площади перед театром им. Г. Камала начнется традиционный гала-концерт фестиваля работающей молодежи «Безнен заман». В это же время от площади стартует флешмоб участников республиканского конкурса «Уйнагыз, гармуннар! — Играй, гармонь!». Музыканты и артисты в национальных костюмах под исполнение любимых народных песен под аккомпанемент гармони и курая пройдут по центральным улицам города до площади 1 Мая. Парад гармонистов фестиваля возглавит заслуженная артистка Татарстана Ильсия Бадретдинова.

В 14 часов на Казанском ипподроме состоится конноспортивный праздник. В программе запланированы скачки и заезды, концертная программа мастеров искусств, а также традиционная лотерея с розыгрышем ценных призов.

На Казанском ипподроме состоится конноспортивный праздник Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 15 часов в Казани пройдет фестиваль современной татарской культуры «ДәртФест». В рамках мероприятия выступят молодые татарстанские музыканты, будут работать ярмарки мастеров, пройдут модные показы национальной татарской одежды. Также запланированы выставка издательств и ярмарка дизайнеров.

Новшеством фестиваля в этом году станет отдельная детская площадка. Гостей ждут театральные представления от студии «Апуш», спектакль «Абау», выступления коллективов фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», творческая мастерская «CАФ Радио» и развлекательные игры от «Шаян ТВ».

Новшеством фестиваля в этом году станет отдельная детская площадка Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

У Центра семьи «Казан» в 18 часов пройдет презентация Pop-up площадки «За нами страна». Здесь можно будет проверить свое мастерство в управлении беспилотником, примерить военную экипировку и принять участие в мастер-классе по сбору и разбору настоящего автомата. Для детей будет организована детская зона. Вместе с волонтерами они смогут создать и отправить на фронт открытку, сделанную своими руками.

Семьи участников спецоперации бесплатно увидят шоу Плющенко в «Татнефть-Арене»

Особым подарком ко Дню Республики Татарстан Казань станет выступление команды олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

В рамках Года педагога и наставника для учителей, а также для семей, чьи близкие сейчас находятся в зоне СВО, в «Татнефть-Арене» будет проведено два ледовых шоу «Союз чемпионов» с участием прославленных фигуристов.

Представления пройдут в 13 и 18 часов. В качестве зрителей приглашены дети из семей мобилизованных со всех районов Республики Татарстан.

Посмотреть представление дети военнослужащих смогут бесплатно. Команда Плющенко приедет в Казань по приглашению Раиса РТ Рустама Минниханова.

На площади перед Дворцом земледельцев традиционно состоится оперный фестиваль «Казанская осень» Фото: © «Татар-информ»

«Казанская осень» и пиротехническое шоу

Традиционно 30 августа на площади перед Дворцом земледельцев в столице республики состоится оперный фестиваль «Казанская осень», который был основан главным режиссером ГСО РТ Александром Сладковским.

Фестиваль откроется выступлением Молодежного симфонического оркестра под руководством Светланы Лось. Еще одним подарком для республики станет совместное исполнение симфонического оркестра со звездами мировой оперной сцены — Агундой Кулаевой и Алексеем Татаринцевым.

Для слушателей будут исполнены произведения Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова и других композиторов. Начало в 19.30.

На противоположном берегу у Центра семьи «Казан» в 17 часов начнется большой праздничный концерт, который продлится до 22 часов. Здесь же состоится презентация нового состава хоккейного клуба «Ак Барс».

У Центра семьи «Казан» пройдет большой праздничный концерт с участием популярных исполнителей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На сцену выйдут популярные исполнители Гузель Уразова, Ришат Тухватуллин, Клава Кока. Хедлайнером вечера назначен певец JONY.

После концерта над набережной Казанки прогремит салют, который будет сопровождаться специально подобранной музыкой, посвященной городу и Татарстану.

Салют продлится 5 минут и будет виден и слышен с разных мест города — у Центра семьи «Казан», с Кремлевской набережной и экстрим-парка «Урам». Услышать музыку также можно будет на радиоволне 91.5 «Болгар радиосы».

Во время салюта на «Чаше» включат иллюминацию, представляющую кипящий казан.

Над набережной Казанки прогремит салют, который будет сопровождаться специально подобранной музыкой Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выставка цветов, конкурс рисунков и «Хор Турецкого» в Набережных Челнах

Официальные торжества в Набережных Челнах состоятся во всех трех районах города. На проспекте Хасана Туфана в 10 часов состоится выставка объемных цветочных композиций фестиваля «Акварель-2023». Также для жителей и гостей города будет организована ярмарка-продажа цветочно-декоративных растений.

Здесь же развернется Всероссийский фестиваль народно-художественных промыслов, ремесел и декоративно-прикладного искусства «Город мастеров».

В 11 часов на территории городского ипподрома будут проведены соревнования по национальной борьбе корэш, а также конноспортивные соревнования. В это же время жители смогут посмотреть концертно-развлекательную программу от творческих коллективов города «Цвети, мой Татарстан!».

В Набережных Челнах состоится выставка объемных цветочных композиций фестиваля «Акварель-2023» Фото: chelny-izvest.ru

Также в 11 часов на бульваре Энтузиастов челнинцы и гости города смогут увидеть выставку «Дизайн городской среды Набережных Челнов в 1970-1980 годах». Экспозиция познакомит с монументально-декоративными, скульптурными произведениями, дизайн-проектами общественных пространств.

Набережночелнинская картинная галерея имени Гульсабиры Хакимовой проведет экскурсии «Древо жизни Ильдара Ханова», познакомив горожан с уникальным творением, которое называют визитной карточкой Челнов.

Для самых маленьких челнинцев будет организован конкурс рисунков на асфальте «Мой Татарстан». Вместе с родителями ребята смогут нарисовать родной дом, город, республику. Для всех желающих будет работать фотозона с национальной символикой и праздничной атрибутикой.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На набережной имени Габдуллы Тукая с 12 часов начнется концертная программа артистов Дворца культуры «Энергетик» «Ты в сердце моем, Татарстан!». Для гостей также будут организованы выставки и мастер-классы от Историко-краеведческого музея и Централизованной библиотечной системы.

В парке Победы с 16 часов начнется праздничная программа «Молодежная республика».

На майдане парка «Прибрежный» в 16.30 пройдет театрализованная программа «Родная земля — Татарстан» с участием творческих коллективов, спортивных объединений, учащихся школ. В общей сложности своими выступлениями порадуют более 1 тыс. человек.

Кульминацией праздника станет концерт. В программе вечера запланировано как выступление артистов и творческих коллективов города, так и известных артистов: народного артиста Республики Татарстан Филюса Кагирова, арт-группы «Хор Турецкого», рэп-исполнителя Мота. В завершение мероприятия состоится дискотека от радиостанции и диджея Юра Вкус из Москвы.

В программе вечера запланировано выступление арт-группы «Хор Турецкого» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Финальным аккордом станет праздничный салют, залпы которого прогремят в 21 час.

Рок-сейшн со «Смысловыми галлюцинациями» в Елабуге

В рамках Дня города и республики на Шишкинских прудах в Елабуге состоится X юбилейный открытый фестиваль «Волга-Волга». На рок-сейшн приедут группы со всего Татарстана и России. Традиционно это будет многочасовой музыкальный марафон со свободным входом для зрителей. За всю историю через фестиваль прошли более 300 музыкантов со всей страны. Начало — в 15 часов.

В этом году в программе фестиваля заявлены выступления групп «Дом Кукол», «Карт Аяк», Clever Orchestra, «АнтиДот», Game of Blades, а также воспитанников детских школ рока.

На Шишкинских прудах в Елабуге состоится X юбилейный открытый фестиваль «Волга-Волга» Фото: © «Татар-информ»

Официальная часть праздника в Елабуге начнется в 18.30. На главной сцене выступят артисты и творческие коллективы района и города, студенты и педагоги Елабужского колледжа культуры и искусств.

На протяжении всего мероприятия на майдане будут работать развлекательные площадки для детей и торговые ряды.

Хедлайнерами мероприятия станут ВИА «Волга-Волга» и группа «Смысловые галлюцинации». Завершится праздник салютом в 21 час.

Экс-«Отпетый мошенник» в Менделеевске и джаз-оркестр в Альметьевске

Российский певец, рэп-исполнитель, автор песен и бывший участник группы «Отпетые мошенники» Гарик Богомазов станет хедлайнером на Дне Татарстана в Менделеевске. Он выступит на главной сцене — площади Дворца культуры им. Гассара, начало концерта — в 20 часов.

Игорь Богомазов соавтор хитов «Хали-гали», «Люби меня, люби», «Двигай телом» и других. На концерте он исполнит свои лучшие композиции. Выступление продлится около часа.

С 18 и до 20 часов гостей и жителей Нефтеграда ждут на молодежном марафоне «Счастливый Альметьевск» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Празднование в Альметьевске развернется на нескольких площадках: на Центральном стадионе, на территории Молодежного центра, в городском парке им. 60-летия нефти Татарстана и в поселке Нижняя Мактама.

С 14 часов на площадке Молодежного центра будет проходить музыкальный фестиваль творческих коллективов города и района «Пою тебе, республика моя!», также будут организованы творческие мастер-классы.

С 18 и до 20 часов гостей и жителей Нефтеграда ждут на молодежном марафоне «Счастливый Альметьевск». Каждый сможет принять участие в мастер-классах по керамике, посетить креативный маркет и лаунж-зону с игротекой. В городском парке им. 60-летия нефти Татарстана запланирован концерт оркестра джазовой, духовой и эстрадной музыки НКЦ «Элмэт».

Гвоздем вечера в Бугульме станет концертная программа российской музыкальной группы Gayazovs Brothers Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Богатырское шоу витязей и Gayazovs Brothers в Бугульме

В Бугульме для гостей праздника выступит кавер-группа Blackberry, а гвоздем вечера станет концертная программа российской музыкальной группы Gayazovs Brothers. Организаторы обещают много активностей: мастер-классы, тренировку от олимпийского чемпиона и даже шоу витязей.

Основные праздничные мероприятия начнутся 30 августа в 11 часов на центральной площади им. Ленина. Здесь проведут мастер-классы, организуют интерактивные площадки, выставки и спортивные игры.

День города откроется спортивным мероприятием «Фитнес с олимпийским чемпионом». Открытую тренировку на свежем воздухе проведет известный татарстанский пловец, олимпийский чемпион Александр Красных.

Жители и гости города ознакомятся с экспозицией картин местных художников, посетят выставку технологического транспорта предприятий города и сфотографируются у фотозоны «Любимый город». На шоу витязей «богатыри» будут разрывать стальные цепи, завязывать в узлы гвозди и разбивать каменные плиты голыми руками. Для юных гостей праздника проведут детскую игровую программу.

На шоу витязей «богатыри» будут разрывать стальные цепи, завязывать в узлы гвозди и разбивать каменные плиты голыми руками Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Традиционно на празднике будут чествовать жителей, которые внесли значительный вклад в развитие и процветание родного города.

Культурная программа пройдет с участием почетных гостей — творческий коллектив из города-побратима Армавир Краснодарского края. Для гостей праздника выступит группа из Татарстана — этнo-электронный DJ-проект ABIEM Project и кавер-группа Blackberry.

Масштабные гулянья завершатся концертом российской музыкальной группы Gayazovs Brothers и салютом, который намечен на 21 час.