«Хор Турецкого», Мот, Филюс Кагиров и салют: как Набережные Челны отметят 30 августа

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

30 августа, в День Республики Татарстан и День города, в Набережных Челнах состоится масштабное празднование. Предстоящие события на аппаратном совещании в мэрии Автограда анонсировал замруководителя исполкома Рамиль Халимов.

Официальные торжества состоятся во всех трех районах города. На проспекте Хасана Туфана

В 10.00 состоится выставка объемных цветочных композиций «Акварель-2023».

«Для жителей и гостей города будет организована ярмарка-продажа цветочно-декоративных растений, выставка объёмных цветочных композиций, а также пройдет Всероссийский фестиваль народно-художественных промыслов, ремесел и декоративно-прикладного искусства „Город мастеров“», — сообщил докладчик.

В 11.00 на территории городского ипподрома будут проведены соревнования по национальной борьбе «корэш», а также конно-спортивные соревнования. В это же время жители смогут посмотреть концертно-развлекательную программу от творческих коллективов города «Цвети мой Татарстан!».

В 11.00 на бульваре «Энтузиастов» челнинцы и гости города смогут увидеть выставку «Дизайн городской среды Набережных Челнов в 1970-1980 годах». Экспозиция познакомит с монументально-декоративными, скульптурными произведениями, дизайн-проектами для общественных пространств растущего города.

Набережночелнинская картинная галерея имени Гульсабиры Хакимовой проведет экскурсии «Древо жизни Ильдара Ханова», познакомив горожан с уникальным творением, которое называют визитной карточкой Челнов.

«Для самых маленьких челнинцев будет организован конкурс рисунков на асфальте „Мой Татарстан“. Вместе с родителями ребята смогут нарисовать родной дом, город, республику. Для всех желающих будет работать фотозона с национальной символикой и праздничной атрибутикой», — анонсировал спикер.

На набережной имени Габдуллы Тукая с 12.00 начнется концертная программа артистов дворца культуры «Энергетик» «Ты в сердце моем, Татарстан!». Для гостей также будут организованы выставки и мастер-классы от Историко-краеведческого музея и Централизованной библиотечной системы. В парке Победы с 16.00 начнется праздничная программа «Молодежная республика».

На майдане парка «Прибрежный» в 16.30 пройдет театрализованная программа «Родная земля — Татарстан» с участием творческих коллективов, спортивных объединений, учащихся школ. В программе будут раскрыты темы любви к родине, дружбы народов Республики Татарстан. Общее количество задействованных участников более 1 тыс. человек.

«На Дне города и Республики в программе вечера также запланировано как выступление артистов и творческих коллективов города, так и известных артистов: народного артиста Республики Татарстан Филюса Кагирова, арт-группы „Хор Турецкого“, рэп-исполнителя Мота. В завершении мероприятия состоится дискотека от радиостанции „Авторадио Набережные Челны“ и диджея Юра Вкус из Москвы», — доложил замруководителя исполкома Рамиль Халимов.

Мероприятие завершится в 21.00 праздничным салютом.

«Достаточно насыщенная программа ожидается на День Республики Татарстан, — прокомментировал доклад мэр Наиль Магдеев, поручив обеспечить безопасность горожан и гостей на мероприятиях. — Это самое важное в праздничных событиях с массовым пребыванием людей».

Также градоначальник поручил обеспечить транспортом жителей города после праздника на майдане парка «Прибрежный». Отдельно он отметил выступление хедлайнера.

«„Хор Турецкого“, который приглашен на День города и республики — это подарок от ПАО „КАМАЗ“. Ожидаем большое количество гостей из близлежащих городов и районов. Будет интересно», — заключил он.